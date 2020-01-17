Магуайр стал капитаном «МЮ». Он в клубе с лета

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что новым капитаном команды станет защитник Харри Магуайр. «Харри – капитан. Все говорит о том, что он лидер.