МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты 1/2 финала

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 в Чехии: медальный раунд. В субботу, 4 января, проходят полуфиналы. В Остраве сначала играют сборные России и Швеции.