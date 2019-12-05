Милан и Рома объявили бойкот изданию Corriere dello Sport за обложку «Черная пятница»

Запрет действует только до января.Милан и Рома на своих официальных сайтах выступили с заявлениями о бойкоте издания Corriere dello Sport до конца года. Клубы засудили скандальную обложку газеты.