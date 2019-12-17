Владимир Драчев: «Переход Подчуфаровой не связан с решением WADA. В России много отборов и она пошла легким путем»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал слова Ольги Подчуфаровой о том, что после конфликта с WADA российские спортсмены не защищены.