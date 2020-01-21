Василий Уткин: «Кокорина решено гнобить дальше. Не отпустили в „Фейеноорд“, не оставляют в „Зените“. Повезло с начальством»

Журналист Василий Уткин снова высказался о переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды, решив уточнить свою первую реплику по теме. «С Кокориным все не так.