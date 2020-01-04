Твиттер «Эвертона» о матче с «Ливерпулем»: «Едем на „Энфилд“, стадион чемпионов Англии-1890/91»

«Ливерпуль» примет «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет на стадионе «Энфилд», на котором с 1884 по 1892 год выступал «Эвертон».