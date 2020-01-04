Стал известен состав сборной Казахстана на второй матч с Германией за выживание в элите МЧМ

Определился состав сборной Казахстана на второй матч с Германией за выживание в элите молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Sports.kz со ссылкой на КФХ. Состав сборной Казахстана: