НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКомличенко может продолжить карьеру в «Славии»Кадыров подтвердил готовность подраться с Емельяненко: «Не сомневаюсь, что выиграю»Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков вошел в состав сборной России на молодежный чемпионат мира в ЧехииГуберниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок за неуважение к зрителю«Вашингтон» проиграл «Бостону», Овечкин забил голКомличенко может продолжить карьеру в «Славии»Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко попал в сферу интересов «Славии». Об этом сообщил защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. — Комличенко может вернуться в Росиию?рекламаМалышко исключен из состава сборной России из-за неудовлетворительных результатовРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко исключен из состава сборной России на январские этапы Кубка мира из-за неудовлетворительных результатов, сообщает Sports.ru.Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой. На турнире примут участие хоккеисты не старше 20 лет.«Салават» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме «зеленого дерби»Уфимский "Салават Юлаев" одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Браса".РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Смолов признался, что лучше проведет год без секса, чем год без головНападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью Youtube-каналу «Красава» признался, что лучше проведет год без секса, чем год без забитых мячей.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаГлава Bellator: Бой Федора Емельяненко и Квинтона Джексона почти распродал Сайтама Супер АренуПрезидент Bellator Скотт Кокер поделился подробностями организации дебютного турнира в Японии, где в субботу на легендарной для смешанных единоборств Сайтама Супер Арена состоится поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Губерниев отреагировал на критику экс-главы СБР ТихоноваИзвестный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону, бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.рекламаФигуристка Медведева попытается исправиться в родных стенахДвукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит на чемпионате России в Красноярске, который пройдет 26-29 декабря.