«Крылья Советов» отправились на сбор в Турцию

В среду, 15 января "Крылья Советов" впервые уехали на зарубежный сбор в Турцию. Но перед этим команда два дня проходила медосмотр. Весеннюю часть подготовки начали в Белеке 25 футболистов.