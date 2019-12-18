Плющенко ответил Тутберидзе на обвинение в попытке переманить Загитову

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику тренерского штаба Этери Тутберидзе, сказав, что её воспитанница Алина Загитова обращалась к нему за помощью.