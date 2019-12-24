Ходыкин: короткую программу можем катать в любом состоянии

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в спортивной паре с Дарьей Павлюченко, отвечая на вопрос о позднем приезде дуэта в Красноярск на чемпионат России, сказал, что короткую программу они способны исполнять в любом состоянии.