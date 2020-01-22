НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере ЭриксенаВ Приморье сыграли самую короткую партию матча за корону мира по шахматамЛяйсан Утяшева похвастась безупречной растяжкой, выполнив шпагат под музыкуНадаль подряд вытащил укороченный и дотянулся до высокого мяча – награда нашла РафуРоссийские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере ЭриксенаПолузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен в ближайшее время должен стать игроком Интера, сообщает Football Italia. В четверг стороны, наконец, завершили продолжительные переговоры.реклама«Млада-Болеслав» сообщил, что Комличенко близок к переходу в московский клуб«Млада-Болеслав» на своём официальном сайте выступил с заявлением о возможном уходе нападающего Николая Комличенко.Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат ЕвропыСеребро турнира также завоевал спортсмен из России Артур Даниелян. Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ.Альберт Яруллин: «Сейчас буллит Галиева обойдёт интернет, хайпанём»Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в матче регулярного первенства КХЛ. Фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС OnlineCверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.Ван Цян сенсационно обыграла Серену УильямсБукмекеры совсем не верили в победу китаянки, и коэффициент на неё составлял аж 7,60. Однако Ван Цян уже с первого сета навязала борьбу своей именитой соперницы.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболрекламаСборная РФ по хоккею победила США в финале юношеской олимпиадыРоссийские хоккеисты не оставили ни единого шанса на победу американской сборной в матче, который прошел 22 января в Швейцарии.