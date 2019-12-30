Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСемин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛОпубликовано видео с Загитовой на автограф-сессииМага Исмаилов возразил Федору ЕмельяненкоОткрытое письмо руководству ВФЛА ведущих легкоатлетов РоссииГлава WADA назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов агентстваСемин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛПокинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.рекламаНа краю пропасти. Турнирные расклады для российских хоккеистов перед матчем МЧМ с немцамиОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. / ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России в последний день 2019 года проведут заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Германии.В футболе могут поменять правила фиксации офсайдаВ Международной федерации футбола (FIFA) рассматривают варианты изменения правила фиксации положения «вне игры», сообщает Федеральное агентство новостей.Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери-именинницеРоссийский боец ММА Федор Емельяненко посвятил победу над американцем Куинтоном Джексоном своей дочери Василисе, у которой сегодня день рождения, сообщает ТАСС.Утверждён состав сборной России по биатлону на январские этапы КМ и Кубка IBUНазван окончательный состав сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые пройдут в январе. Список спортсменов опубликован пресс-службой Союза биатлонистов России. Кубок мира«Тур де Ски». 3-й этап. Устюгов, Большунов, Клэбо, Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 15 км31 декабря в итальянском Тоблахе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км. Лыжные гонки «Тур де Ски» 3-й этап Тоблах, Италия Мужчины 15 км, свободный стиль Начало – в 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале Eurosport.ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаТренер сборной: Чехии: даже не говорите что будет, если Россия выиграет в ОТТренер молодёжной сборной Чехии Патрик Элиаш рассказал о состоянии травмированных игроков команды и поделился ожиданиями от матча с командой Канады.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Глава UFC: Сумасшедшие гонорары Макгрегора и Нурмагомедова контракт не запрещает разглашатьПрезидент UFC Дана Уайт назвал «сумасшедшими» гонорары таких звезд компании как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. 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