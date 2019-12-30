Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ

«Тур де Ски». 3-й этап. Устюгов, Большунов, Клэбо, Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 15 км

31 декабря в итальянском Тоблахе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км. Лыжные гонки «Тур де Ски» 3-й этап Тоблах, Италия Мужчины 15 км, свободный стиль Начало – в 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале Eurosport.