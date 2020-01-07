«Рубин» предложил контракт бывшему футболисту «Манчестер Сити»

Во время интервью форварду поступил звонок. Бони сказал, что ему звонили из «Рубина». «Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня.