Джордан Ларссон забил первый гол за сборную Швеции

Нападающий сборной Швеции Джордан Ларссон забил свой первый гол за национальную команду. Это случилось на 33-й минуте товарищеского матча с Молдавией, который сейчас проходит в Катаре.