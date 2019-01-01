Кажется, Квят расстался с дочерью трехкратного чемпиона «Ф-1». Полгода назад у них родилась дочка

Семейная трагедия российского гонщика. В декабре вместе с завершением сезона «Формулы-1» в мире автоспорта, судя по всему, закончилось еще кое-что: российский пилот «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») Даниил Квят расстался со своей девушкой Келли Пике.