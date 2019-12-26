«Зачем ехать в Европу, если Европа и так рядом»: форвард ФК «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанский «Рубин»

Нападающий ФК "Краснодар" Иван Игнатьев перешел в стан ФК "Рубин", сообщает сайт "быков". Команды достигли соглашения в переговорах по форварду. Трансфер вступает в силу со 2 января 2020 года.