Сульшер: «Санчес вернётся в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались»

Илья Геркус высказался на тему иска на 144 млн рублей от «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отрицает свою вину и не согласен с претензиями «железнодорожников». Геркус заявил, что еще не знакомился с материалами дела, но скрывать ему нечего.