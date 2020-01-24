НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Локомотив» проиграл «Осиеку» на сборахВничью завершилась 11 партия за звание чемпионки мира по шахматамОтец французских биатлонистов без вести пропал в горах Канады«Работа полным ходом». Загитова продемонстрировала растяжкуРоссийские ватерполистки получили путевку на Игры-2020 в Токио«Локомотив» проиграл «Осиеку» на сборахМосковский "Локомотив" провел товарищеский матч с хорватским"Осиеком" на сборе в Испании.рекламаОпубликовано видео чемпионского проката Алиева на чемпионате ЕвропыРоссийский фигурист Дмитрий Алиев выиграл золото чемпионата Европы. По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 272,89 балла.Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.Серена Уильямс не сумела выйти в четвёртый круг Australian OpenАмериканка Серена Уильямс потерпела поражение от китаянки Ван Цян в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.«Ак Барс» в третий раз за сезон обыграл «Салават Юлаев»Основное и дополнительное время игры завершились со счетом 2:2. На первой минуте второго периода счет открыл форвард гостей Теему Хартикайнен, отличившийся в большинстве.Агент Кокорина сообщил об отказе футболиста переходить в «Сочи»Кирилл Логинов, агент и отчим Александра Кокорина, заявил, что футболист не будет играть за «Сочи». Новичок РПЛ взял нападающего в аренду у «Зенита» до конца сезона.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболрекламаКурьез дня: Надаль попал теннисным мячом в девочкуПосле инцидента испанец подошел и поцеловал девочку.«Динамо» предложило Комличенко контракт, Фернандеш так и не перешел в «МЮ». Трансферы и слухи дняЧто в России Комличенко — почти в «Динамо» Вот так. Видимо, российский форвард все же вернется на родину из Чехии.реклама«Ливерпуль» лишь в концовке матча сломил сопротивление «Вулверхэмптона»Будущий чемпион Англии сезона 2019/20 «Ливерпуль» провёл непростой матч с «Вулверхэмптоном» в 24-м туре. Протокол игры Вулверхэмптон