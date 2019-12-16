Камбэк Слуцкого в Россию, мнение Газзаева о кризисе РПЛ и страсти по Загитовой

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 16 декабря. Слуцкий — в Казани, «Рубин» — в Европе? Один из российских топ-тренеров близок к возвращению в РПЛ.