2019-й – год Клоппа. Он выиграл клубный ЧМ и взял уже третий трофей с «Ливерпулем»

Хотя «Фламенго» был неплох. Клубный чемпионат мира кажется странным турниром – европейские клубы подходят к нему расслабленными, но последние семь лет берут трофей.