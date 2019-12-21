«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в 18-м туре АПЛ

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити». Встреча, проходившая на «Этихад Стэдиум» в Манчестере, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.