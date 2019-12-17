Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

Украинский футболист Роман Зозуля плакал в раздевалке после оскорблений фанатов во время матча второго дивизиона чемпионата Испании между "Альбасете" и "Райо Вальекано".