«Челси» – «Арсенал». Виллиан, Абрахам, Озил и Пепе выйдут в стартовых составах. Онлайн-трансляция начнется в 23:15

«Челси» сыграет с «Арсеналом» в 24-м туре Премьер-лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:15 по московскому времени.