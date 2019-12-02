Сушинский — о расставании с Щербаком: его жена — интересная и эффектная женщина

Президент «Авангарда» Максим Сушинский объяснил, почему нападающий Никита Щербак не смог проявить себя в омском клубе. «Была такая проблема. Его жена — очень интересная и эффектная женщина.