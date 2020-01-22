«Челси» в большинстве упустил победу над «Арсеналом»

Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью со столичным «Арсеналом» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии. На 27-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота.