Владимир Ткачев: «У игроков СКА нет пресыщенности противостояниями с ЦСКА»

Нападающий СКА Владимир Ткачев поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. — Пресыщенности противостояниями с ЦСКА нет. Интересные матчи — и для нас, и для них.