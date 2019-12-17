Пока Плющенко дискутирует с Тутберидзе, Загитова танцует в шоу у Навки

Скандал вокруг ухода Алины Загитовой разгорается с новой силой. В Сети развязалась нешуточная перепалка между ее бывшим тренером Тутберидзе и Плющенко, который хотел бы видеть Алину у себя в шоу.