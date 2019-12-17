НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЦСКА намерен подать апелляцию на отстранение Гинера за оскорбление ЕгороваВ сети появилась петиция с просьбой отстранить Тарасову от комментаторской работы«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге ЕвропыГинер о переходе акций ЦСКА ВЭБу: «Смены курса не будет. Продолжим ставить самые высокие задачи»Вячеслав Дацик — Жером Ле Баннер: полное видео бояЦСКА намерен подать апелляцию на отстранение Гинера за оскорбление ЕгороваЦСКА намерен подать апелляцию на отстранение президента клуба Евгения Гинера за оскорбление главы департамента судейства и инспектирования организации Александра Егорова.рекламаСтали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФАСостоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Церемония состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).Источник: В ближайшее время Ковальчук покинет «Лос-Анджелес»Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время покинет команду. Об этом сообщил известный инсайдер Пьер ЛеБрун.Зеленский поддержал футболиста Зозулю, которого в Испании назвали нацистомПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку экс-футболисту сборной Украины Роману Зозуле, который попал в немилость у испанских болельщиков.Пока Плющенко дискутирует с Тутберидзе, Загитова танцует в шоу у НавкиСкандал вокруг ухода Алины Загитовой разгорается с новой силой. В Сети развязалась нешуточная перепалка между ее бывшим тренером Тутберидзе и Плющенко, который хотел бы видеть Алину у себя в шоу.Семин: я остаюсь в «Локомотиве», мое послание кто-то не так понялГлавный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил РИА Новости, что продолжит работу в команде, а его обращение к болельщикам не совсем правильно поняли.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:45Чемпионат ИталииКальяри— : —ЛациоНачало в 14:45Чемпионат ТурцииТрабзонспор1 : 0ДенизлиспорИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииИстанбул1 : 0КоньяспорИдёт 2-й таймКубок Англии1/64 ФиналаБостон Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:30Весь футболреклама«Рубин» намекнул на следующего тренера креслом-качалкой«Рубин» в Twitter опубликовал видео с креслой-качалкой. Видео сопровождается эмодзи «скоро».НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир