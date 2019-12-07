Кучаев: пенальти на Ари в матче с «Краснодаром» не было

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев назвал ошибочным решение арбитра назначить пенальти в ворота армейцев в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром" в эпизоде с падением нападающего Ари.