Хавбек «Ромы» Дзаньоло порвал крестообразную связку в матче с «Юве» и в слезах покинул поле

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил тяжелую травму правого колена в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). 20-летний хавбек травмировался на 31-й минуте встречи после столкновения с Адриеном Рабьо и Маттейсом де Лигтом.