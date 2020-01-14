«Барселона» объявила об отставке главного тренера

"Барселона" объявила об отставке главного тренера Эрнесто Вальверде. "Спасибо за все, Эрнесто. Удачи в будущем", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.