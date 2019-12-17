Александр Логинов: «Если бы можно было лечь на диван и восстанавливаться — быстрее бы все заживало»

Интервью с лидером сборной России после его первого подиума в новом сезоне. Первый соревновательный день в Хохфильцене принес сборной России две бронзовые медали.