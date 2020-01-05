Россия будет биться, Канада — мстить. Готовимся к суперфиналу МЧМ

Мы просили классику в финале, мы ее получили. Это был лучший хоккейный матч за последние годы. Столько техники, столько моментов, столько ошибок и столько эмоций одновременно может подарить только МЧМ.