НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемТодибо согласился перейти из «Барселоны» в «Милан»Казахстан обыграл Германию и сравнял счет в утешительном раунде МЧМВрач рассказал о состоянии здоровья ШумахераЦСКА одержал третью победу подряд, разгромив «Сочи»Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов BellatorТодибо согласился перейти из «Барселоны» в «Милан»Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Милан». По информации источника, 20-летний футболист провел встречу со спортивным директором итальянского клуба Фредериком Массарой.рекламаСборная России по хоккею вышла в финал МЧМХоккейный матч между молодежными сборными России и Швеции в рамках полуфинала чемпионата мира завершился в чешской Остраве.Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»Победителем мужского масс-старта многодневки «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Об этом сообщает портал Сhampionat в пятницу, 3 января.Из-за уходов Ковальчука несут убытки два клуба НХЛВчера Илья Ковальчук перешел в «Монреаль Канадиенс» как свободный агент и подписал двусторонее соглашение на 750 тыс долларов (минимальный контракт в НХЛ).«Монако» выиграл первый матч под руководством нового главного тренера, Головин сыграл весь матч«Монако» на домашнем стадионе обыграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет был открыт на 61-й минуте матча — отличился Бальде Кейта.Россия выплатит WADA более миллиона долларовОб этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе WADA. Всемирное антидопинговое агентство на 50 процентов финансируется Международным олимпийским комитетом.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаНьор1 : 2Сен-ПьерруазЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараИдёт 2-й таймЕще 3Весь футболрекламаУмер бывший вице-президент ХК «Спартак» Гелани ТовбулатовМОСКВА, 4 января. / Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир