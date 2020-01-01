Сергей Устюгов: «На горе будет такое мясо, которого я бы никому не пожелал»

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об ожиданиях от заключительного этапа «Тур де Ски». – Сейчас все считают вас главным фаворитом. От Клебо всего 15 секунд.