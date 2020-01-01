Определен размер ежегодного взноса РФ в бюджет WADA в 2020 году

Пресс-служба WADA назвала сумму обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства. Как отмечает ТАСС, речь идет о более чем одном миллионе долларов.