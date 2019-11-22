Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками

Фигуристка Александра Трусова сообщила, что часть брошенных на лёд после её выступлений игрушек отдаёт в детские дома. Об этом уроженка Рязани рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу».