«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России на своём поле

Московский «Спартак» в четвертьфинале Кубка России по футболу с ЦСКА сыграет на стадионе «Открытие Арена». Об этом стало известно в ходе жеребьевки хозяев полей.