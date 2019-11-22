НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт
реклама

Глава российской легкой атлетики покинет пост на время расследования

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин покинет свой пост на время расследования, которое проводит Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Футбол
Хоккей
Сегодня
Завтра
Чемпионат России
Тамбов
 : 
Локомотив
Начало в 11:30
Чемпионат Испании
Леванте
 : 
Мальорка
Начало в 15:00
Чемпионат Германии
Боруссия (Дортмунд)
 : 
Падерборн
Начало в 14:30
Чемпионат Украины
Шахтер
 : 
Львов
Начало в 12:00
Весь футбол
реклама

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации после матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России, сообщает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

НХЛ. Записи матчей

Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
Детройт — Каролина. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
Флорида — Баффало. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Даллас — Чикаго. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Колорадо — Торонто. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Каролина — Флорида. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Бостон — Миннесота. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:45:59
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:46:39
Вегас - Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:33:55
Аризона — Торонто. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:41:07
Даллас — Виннипег. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:22
Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:01
Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:42:37
Миннесота — Колорадо. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:45:15
Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:57:54
Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:42:11
Флорида — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:36:49
Бостон — Баффало. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:39:12
Каролина — Филадельфия. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:34:24
Коламбус — Детройт. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:47:57
Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:53:22
Монреаль – Оттава
Яндекс.Эфир
02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Вегас – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:24
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:26
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:13
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
Яндекс.Эфир
02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:37:54
Баффало – Миннесота
Яндекс.Эфир
02:36:15
Флорида – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:34:42
Коламбус – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:38:20
Чикаго – Баффало
Яндекс.Эфир
02:53:00
Вегас – Калгари
Яндекс.Эфир