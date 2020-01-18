Овечкин прокомментировал попадание в ТОП-10 снайперов в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что появление его фамилии в десятке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — это особенный момент для него, об этом сообщила пресс-служба НХЛ.