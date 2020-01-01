Александр Логинов: «Слова Белозерова о моей подготовке? Не хочу это комментировать»

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Логинов занял в гонке десятое место.