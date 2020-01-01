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Фуркад не отдал лидерство в гонке преследования, Логинов в девятой гонке подряд остался без медали

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Французский биатлонист, ранее ставший первым в спринте, одержал четвертую победу подряд.
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