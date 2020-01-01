«Наполи» уступил «Фиорентине» и потерпел третье поражение подряд

«Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Гости победили во встрече со счетом 2:0. В составе клуба из Флоренции отличились Федерико Кьеза и Душан Влахович.