Виктория Синицына и Никита Кацалапов идут вторыми после проката ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию

Виктория Синицына и Никита Кацалапов находятся на втором месте в рамках своего участия в чемпионата Европы по фигурному катанию после того, как продемонстрировали на льду ритм-танец.