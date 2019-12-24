НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемХоланн принял решение перейти в «Ювентус»Кадыров «закрыл рот» Рою Джонсу, бросив вызов ЕмельяненкоДенисенко и Подколзин вошли в состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккеюАлександр Емельяненко – Магомеду Исмаилову: «Лысая голова хочет получить по лысой голове»Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонокХоланн принял решение перейти в «Ювентус»Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн определился с командой, в которую перейдет в зимнее трансферное окно. По информации источника, 19-летний норвежец остановил свой выбор на «Ювентусе».рекламаОбъявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBUНа официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).Смолов показал многомиллионное предложение от китайцев и комнату в СаратовеНападающий московского «Локомотива» Федор Смолов стал героем YouTube-шоу «КраСава», который ведет бывший футболист Евгений Савин.Мансур Усманов — о вынесенном матче: «Ак Барс» и «Салават Юлаев» постараются оправдать доверие КХЛ»Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов поделился ожиданиями от вынесенного матча между казанским клубом и «Салаватом Юлаевым».На матч МЧМ Чехия — Россия в продаже остались только билеты в VIP-сектор за 800 рублейНа матч открытия МЧМ-2020 между сборными Чехии и России, который состоится 26 декабря в чешской Остраве на «Остравар-Арене», нет доступных билетов.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаХабиб Нурмагомедов проведет специальную встречу с болельщиками из КазахстанаЧемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов написал накануне на своей странице в Instagram, что намерен во вторник провести особую встречу с болельщиками из Казахстана. «Салам Алейкум,Казахстан 🇰🇿!НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА на выездеМагнитогорский «Металлург» (Челябинская область) уступил московским армейцам на выезде – встреча регулярного чемпионата КХЛ 24 декабря завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».рекламаЕвгения Медведева прилетела в Красноярск с акулой, а Александра Трусова – с собакойПерелет от Москвы до Красноярска всего четыре часа, но пассажиры вечернего рейса выглядят уставшими. 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