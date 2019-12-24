НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛевандовски стал лучшим бомбардиром 2019 годаМОК отреагировал на решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADAОвечкин сделал подарок Трампу на РождествоВячеслав Василевский: Емельяненко нокаутирует Джексона в первом раундеЖена Шумахера обратилась к болельщикамЛевандовски стал лучшим бомбардиром 2019 годаНа втором месте расположился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. С 1 января 2019 года ему удалось забить 50 голов в 58 играх.рекламаПутин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лигиВ пятницу, 25 декабря, на катке на Красной площади в Москве стартовал предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги, участие в котором принимает президент России Владимир Путин.Определены полные составы команд на Матч звезд КХЛКХЛ объявила полный состав участников ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ-2020, который состоится 18 и 19 января 2020 года в Москве. Напомним, что выбор игроков традиционно проходил в три этапа.В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккеюХоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.В Красноярск прилетели первые участники чемпионата России по фигурному катаниюВ Красноярск начали прибывать участники чемпионата России по фигурному катанию. Это как сами выступающие, так и тренеры, и спортивные комментаторы, и члены делегаций.Радимов впервые прокомментировал развод с Булановой и рассказал про новые отношенияБывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал расставание с бывшей женой, певицей Татьяной Булановой.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаНавка восхитилась талантом ЗагитовойОлимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о совместной работе с Алиной Загитовой. По ее словам, победившая на Олимпиаде-2018 фигуристка все схватывает на лету.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир