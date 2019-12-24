Брагин определился с капитаном молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным определился с капитаном и его ассистентами на чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января.