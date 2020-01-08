На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января. Открывать программу соревнований будет женский спринт на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.