НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФутболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»Лыжница Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в ЧехииШубенков — о решении UKAD не отдавать ВАДА пробы Фараха: а чё, так можно было?Автор дубля в ворота Канады на юношеской Олимпиаде: «Это команда хорошо сыграла, а не я один»Лопетеги в перерыве об отмененном голе: "Это позор!"Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды. «Дорогие фанаты «Спартака»!рекламаВеликий! У Овечкина два хет-трика подряд, он обходит одну легенду НХЛ за другой8 голов в трёх последних матчах, 26-й хет-трик в карьере и девятое место в списке лучших снайперов в истории.Эрлинг Холанн — о хет-трике в дебютном матче: «Я прибыл сюда, чтобы забивать»Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн прокомментировал свой дебют в матче 18-го тура бундеслиги против «Аугсбурга» (5:3). — Я прибыл сюда, чтобы забивать голы. Это хороший дебют.Франция выиграла биатлонную эстафету в РупольдингеРоссийскую мужскую команду в эстафете представляли: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.Дубль Агуэро и решающий автогол на 90-й минуте — в обзоре матча «МС» — «Пэлас»«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 2:2 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.Макгрегору пророчат поражение в возможном реванше с МэйуэзеромТелохранитель легендарного боксера Флойда Мэйуэзера Рэй Садеги не уверен, что Конор Макгрегор сможет справиться с его товарищем в случае реванша.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаВ Матче звёзд КХЛ сыграют в жёлтой форме. Это отсылка к исчезнувшему «Атланту»Дизайнер рассказал, как создавалась форма на звёздный уикенд. Сегодня в Москве пройдёт мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, а завтра состоятся игры дивизионов.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Слуцкий, Дзюба и Кокорин устроили словесную перепалку в InstagramГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram новый пост. В нём он решил сравнить внешнее сходство игроков казанского клуба с другими футболистами.реклама