Якуб Врана: У Овечкина есть время, чтобы стать лучшим снайпером в истории

Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана поделился мнением об Александре Овечкине. Он один из лучших снайперов в истории, и у него еще есть время, чтобы стать лучшим из лучших.