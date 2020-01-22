Гендиректор «Зенита» подтвердил договоренность об аренде Кокорина

РИА Новости/ Алексей Даничев Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев подтвердил информацию о том, что между клубами существует договоренность о переходе нападающего Александра Кокорина в "Сочи" в качестве аренды.