Маркус Крамер: «Вестберг должен быть наказан за то, что накричал на Большунова»

Тренер российских лыжников Маркус Крамер считает, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) должна наказать шведа Карла-Юхана Вестберга за то, что тот накричал на Александра Большунова.